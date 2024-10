Il monito di Confindustria: "L’ambiente? Bisogna fare più prevenzione per evitare altri disastri"

di Giuseppe Catapano

"Eventi straordinari non possono essere affrontati con risposte ordinarie". Roberto Bozzi, presidente di Confindustria Romagna, parte dall’attualità. Dall’alluvione che due settimane fa ha riportato la Romagna sott’acqua dopo 16 mesi. Un’emergenza ancora in corso, con la nuova allerta per piene e frane. Ed ecco che l’assemblea annuale dell’associazione degli industriali, all’auditorium della comunità di San Patrignano, diventa l’occasione per tracciare la strada verso un futuro sostenibile. Con energia e ambiente al centro della discussione. Un’occasione di confronto con gli interventi dello stesso Bozzi, del direttore dipartimento nucleare-Enea, Alessandro Dodaro, e del presidente nazionale di Confindustria, Emanuele Orsini, intervistato da Agnese Pini, direttrice Qn-il Resto del Carlino, La Nazione e il Giorno.

In apertura un messaggio del ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. "Bisogna fare in modo – le parole del ministro – che i tempi e i modi della transizione energetica siano sostenibili e concretamente attuabili". Poi la parola passa a Bozzi. "Non possiamo permetterci di reagire solo quando il pericolo è imminente, sperando di superarlo – il riferimento all’alluvione –. Dobbiamo attrezzarci meglio, agire più velocemente e pianificare il futuro quando ancora possiamo. Dobbiamo prevenire anziché rincorrere, riparare, ricostruire. Dobbiamo agire subito – dice Bozzi – per rafforzare le nostre difese idriche e ripensare il regime idraulico del territorio, non limitandoci a ripristinare ciò che è stato distrutto, ma creando infrastrutture nuove e moderne, adeguate a questa realtà climatica che cambia. Interventi come la costruzione di vasche di espansione per contenere le piene, il raddrizzamento delle curve fluviali e l’ampliamento degli argini non sono azioni che possono essere rinviate. È necessario agire ora". Anche il presidente nazionale Emanuele Orsini affronta il tema della ricostruzione post-alluvione in Romagna. "Serve remare tutti nella stessa direzione. Confindustria – dice – è pronta a fare la propria parte. Non possiamo aspettare. Ma occorre che sia chiaro chi fa cosa, come e quando. È cio che accade nelle imprese". Anche perché il rischio di "desertificazione di aziende e persone – sottolinea Bozzi – oramai in alcuni luoghi della Romagna è già realtà".

Le sfide, sui temi dell’ambiente e dell’energia, di certo non mancano. E il presidente di Confindustria Romagna, sul palco dell’auditorium di San Patrignano, delinea progettualità e strategie per il futuro. "Questo territorio si candida a guidare la transizione come una delle aree più avanzate in Italia ed in Europa. Il gas naturale, la chimica da fonti rinnovabili, la generazione di energia elettrica ad alto rendimento, lo sviluppo di soluzioni innovative come la produzione di elettricità da moto ondoso, i parchi eolici off-shore a Ravenna e a Rimini, i progetti di cattura e stoccaggio della Co2: il tutto senza limitazioni alla vocazione turistica e naturalistica del territorio. Si aggiungono le recenti decisioni sul rigassificatore di Ravenna e le nuove possibili prospettive sull’estrazione del gas naturale. Senza dimenticare – sottolinea Bozzi – l’energia nucleare, i cui scenari sono oggi profondamente diversi rispetto al passato e per cui l’Italia possiede un know-how fortissimo che le permetterà di svolgere un ruolo da protagonista".

Se la ricostruzione post-alluvione "durerà anni", alla vigilia delle elezioni regionali Confindustria Romagna pone ai candidati quella che viene considerata "una priorità assoluta: il grande nodo riferibile al riassetto amministrativo della Romagna, base imprescindibile per rendere concreto e attuabile qualsiasi progetto di area vasta". Per Bozzi "occorre mettere a punto con urgenza un intervento normativo che renda possibile tale riassetto amministrativo, con l’obiettivo di andare alla costituzione di una provincia unica della Romagna all’interno della regione, dando forma, nome e regole a una vera e propria città metropolitana". Confindustria rivendica la necessità di realizzare "un perimetro riconosciuto a livello istituzionale che valorizzi le specificità e lo sviluppo armonico di un territorio con ancora grandi potenzialità imprenditoriali, sociali e culturali, per competere alla pari con le zone più avanzate d’Europa".

L’assemblea di Confindustria Romagna è stata anche l’occasione per parlare di sicurezza sul lavoro. "Gli incidenti devono essere prevenuti – l’analisi del presidente Orsini – Stiamo dialogando con i sindacati, bisogna investire sulla formazione dei micro e medio-piccoli imprenditori, così come occorre investire sui controlli".