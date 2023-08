Il monumento ai Caduti ancora nel mirino dei vandali

Vandali in piazza, un anno dopo. Stessa scritta, stessa condanna contro gli autori del gesto. Quelli (o quello) che hanno deturpato a Santarcangelo il monumento ai Caduti in piazza Ganganelli, scrivendo sul basamento (con la vernice spray) siamo tutti antifascisti. "Purtroppo la stessa storia, un anno dopo. Ancora un vandalismo nello stesso luogo. Che sia lo stesso idiota?", avanza il dubbio il consigliere comunale della Lega Gabriele Stanchini. "D’accordo, siamo tutti antifascisti – aggiunge – Ma tra gli antifascisti ci sono i realisti e quelli fanatici di sinistra che si guardano solo indietro, facendo non solo danni a sé stessi ma deturpando le cose di tutti. Vergognatevi".

L’anno scorso proprio in questo periodo era comparsa la stessa scritta vandalica, sempre sul monumento dei Caduti. Ed era rimasta lì per parecchi mesi, suscitando non poche polemiche, perché il Comune di Santarcangelo, così aveva spiegato la vicesindaca Pamela Fussi, aveva dovuto attendere il via libera della Soprintendenza per poterla rimuovere.