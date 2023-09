Il mostro dell’ex Questura: una ferita da sanare

Il nome di Esselunga è stato evocato fin da quando Ariminum sviluppo immobiliare, ha acquistato l’area dell’ex Questura di via Bassi, per la cifra record di 14,5 milioni di euro. Anche nell’incontro con i residenti dell’altro ieri il nome di Esselunga è venuto fuori. Ma ai riminesi che chiedevano se sarà il marchio fondato da Bernardo Caprotti a voler aprire un nuovo supermercato al posto del ’mostro’ di via Bassi, Asi ha risposto: "Noi non siamo Esselunga. Noi abbiamo fatto un accordo con una società che porterà un marchio nazionale primario dei supermercati non ancora presenti a Rimini...". Dietro alle dichiarazioni abbottonate di Asi è facile intuire che sì, sia proprio Esselunga la catena di supermercati che vuole sbarcare a Rimini. La questione fondamentale però è un’altra. A fare le spese del braccio di ferro tra il Comune e la società rischia di essere la città. Trovare una soluzione per l’ex Questura è necessario: demolire (o riqualificare) il complesso di via Bassi significa far sparire quel ’mostro’ di cemento ed eliminare tutti i problemi di sicurezza che crea da quasi vent’anni. Quante volte la polizia è dovuta intervenire per sgomberare l’edificio da balordi e spacciatori? Non sta a noi individuare la soluzione, ma non ci stancheremo mai di sollecitare le parti a trovarla.