Il Moto club dà una spinta al turismo

Vivere Riccione tra un amarcord e un colpo di gas. Che questa sia la terra dei motori lo si sa. A dare i natali a Mattia Pasini è stata Riccione. Oggi gli appassionati delle due ruote vogliono dare libero sfogo alla voglia di motori. È nato così il Moto club Arcione. A raccontare come si è costituito il gruppo, attraverso le pagine dell’inserto che uscirà sabato, sarà il presidente Armando Masini che in passato si è impegnato nell’organizzare la Spurtleda58. Il gruppo è nato da poco, ma ha intenzione di organizzare eventi ed iniziative e non solo gite fuori porta. Trattandosi di un Moto club a Riccione, il gruppo ha già in mente un prodotto turistico. Uno sguardo al futuro e uno al passato quando sul lungomare della Perla sfrecciavano le moto in occasione dei gran premi. Erano gli anni Sessata e i primi Settanta. Un modo di intendere le competizioni motociclistiche che terminò in seguito ai troppi lutti che vi furono. A Riccione perse la vita Bergamonti. Oggi il Moto Club guarda avanti e in modo particolare a quella che sta diventando una tendenza sempre più gettonata: i ‘motogiri’. Un po’ passione e un po’ turismo, un mix speciale che può diventare anche un’attrazione turistica.