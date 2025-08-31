Il Moto fest darà spettacolo al Luna Park

Tre giorni di esibizioni spettacolari con camion, auto, ape e prototipi, supercar, nonchè stunt show, taxi drift e mototerapia. E’ quanto proporrà l’Ingar moto fest in programma dal 12 al 14 settembre a Riccione Abissinia nell’area che d’estate ospita il Luna Park. Si accendono così i motori del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini 2025 per celebrare al meglio l’attesissimo evento nella terra dei motori. Per tre giorni si susseguiranno esibizioni spettacolari e show adrenalinici, ma anche dimostrazioni di mototerapia e tecniche di primo soccorso. Non mancheranno l’area dello street food e della musica dal vivo per vivere al meglio la manifestazione in un’area che racconta la storia di Riccione e il suo profondo legame con gli sport motoristici, che risalgono ai primi decenni del secolo scorso. L’ingresso alla manifestazione, organizzata da Cosmo Drift Team Asd e associazione Riccione Abissinia, sarà a offerta libera. L’intero ricavato verrà devoluto in beneficenza in parti uguali a sostegno delle attività del comitato locale della Cri e dell’associazione La Prima Coccola che si occupa del sostegno dei bambini e dei loro genitori ricoverati in Terapia intensiva neonatale all’ospedale Infermi d i Rimini.

ni.co.