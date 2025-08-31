Ecco l'Europa League

Gianmarco Marchini
Ecco l'Europa League
CronacaIl Moto fest darà spettacolo al Luna Park
31 ago 2025
REDAZIONE RIMINI
Il Moto fest darà spettacolo al Luna Park

Tre giorni di esibizioni spettacolari con camion, auto, ape e prototipi, supercar, nonchè stunt show, taxi drift e mototerapia. E’...

Tre giorni di esibizioni spettacolari con camion, auto, ape e prototipi, supercar, nonchè stunt show, taxi drift e mototerapia. E’ quanto proporrà l’Ingar moto fest in programma dal 12 al 14 settembre a Riccione Abissinia nell’area che d’estate ospita il Luna Park. Si accendono così i motori del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini 2025 per celebrare al meglio l’attesissimo evento nella terra dei motori. Per tre giorni si susseguiranno esibizioni spettacolari e show adrenalinici, ma anche dimostrazioni di mototerapia e tecniche di primo soccorso. Non mancheranno l’area dello street food e della musica dal vivo per vivere al meglio la manifestazione in un’area che racconta la storia di Riccione e il suo profondo legame con gli sport motoristici, che risalgono ai primi decenni del secolo scorso. L’ingresso alla manifestazione, organizzata da Cosmo Drift Team Asd e associazione Riccione Abissinia, sarà a offerta libera. L’intero ricavato verrà devoluto in beneficenza in parti uguali a sostegno delle attività del comitato locale della Cri e dell’associazione La Prima Coccola che si occupa del sostegno dei bambini e dei loro genitori ricoverati in Terapia intensiva neonatale all’ospedale Infermi d i Rimini.

ni.co.

