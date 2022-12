Il Motoclub fa festa a tutto gas

Come da tradizione il saluto di fine anno per il Moto Club Misano Adriatico non si è fatto attendere. Brindisi e foto ricordo dei piloti e amici che si sono ritrovati nella rotatoria più ‘racing’ che ci sia, quella sulla Riccione-Tavoleto alla Cella con la replica della Ducati 998 di Troy Bayliss con la quale vinse il campionato del mondo di Sbk. Erano presenti autorità comunali, il direttivo e i soci che insieme al presidente Duilio Damiani hanno stappato il prosecco made in Italy sulla rotonda unica al mondo. Per il Motoclub sarà 2023 a tutto gas con nuovi progetti da portare avanti e iniziative e successi da confermare.