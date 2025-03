Il Movimento 5 stelle incontra i cittadini

Venerdì alle 21, nello spazio di Radio Talpa, in via Del Prete, il Movimento 5 Stelle organizzerà un incontro aperto al pubblico. "Un incontro per iscritti, attivisti ma anche simpatizzanti, elettori e semplici curiosi – spiegano i promotori – che vogliono conoscere meglio il Movimento 5 Stelle e le nostre battaglie. Vogliamo che sia un momento di partecipazione, di ascolto e di confronto per guardare alle sfide del presente e quelle future, con quello spirito di servizio per la nostra città che abbiamo sempre avuto e che continuerà ad essere parte integrante della nostra azione politica. Invitiamo tutti gli interessati a partecipare". Il Movimento 5 stelle a Cattolica è salito al governo della città con il sindaco Mariano Gennari dal 2016 al 2021, ora è all’opposizione.