Il Movimento 5 Stelle punta il dito contro la giunta "Crollato il valore dell’area ex Mare d’Inverno"

"Ex Mare d’Inverno: spiace osservare inermi il forte ribasso del valore dell’area, legato al mancato investimento sulla viabilità. Se si fosse investito sulla realizzazione di un water-front nei tempi da noi proposti, magari applicando l’imposta di soggiorno con 1,5 milioni di introiti l’anno, forse oggi avremmo già un’area avviata e con valore adeguato al suo potenziale". Sulcomparto ex Cmv in zona colonie interviene Danilo Lombardi (M5S). "L’attuale amministrazione ha deciso di puntare sulla strada di gronda, per lasciare la realizzazione del lungomare come interventi di compensazione urbana in capo agli investitori. Riteniamo anche noi la gronda un’opera necessaria, ma non risolutiva per il contrasto al degrado che disincentiva gli investimenti". "L’ex Mare d’Inverno è un’area ampia dal grande potenziale che ha già visto 3 offerte partite nel 2019, per 2 milioni e 430mila euro per arrivare al milione e 367mila euro solo 2 tentativi dopo, per mancare comunque l’assegnazione". Oggi si assiste a "una forte svalutazione, pur di riuscire a riqualificare la zona colonie, da sempre punto debole dell’accesso lato mare di Igea Marina: la ricerca di un valido portatore di interesse a mezzo degli strumenti di pubblica assegnazione è ormai l’unica e valida strategia possibile".