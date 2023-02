"Il Movimento si rilancerà in tutta la Valconca"

Mariano Gennari, sindaco di Cattolica dal 2016 al 2021 con i 5Stelle, rilancia la sfida politica ora a livello provinciale, dopo la nomina a coordinatore del Movimento proprio a livello riminese su incarico dello stesso presidente Giuseppe Conte. E naturalmente guarda sempre con riguardo anche alla ’sua’ Cattolica dopo l’esperienza recente di governo a Palazzo Mancini.

"Siamo pronti a rilanciarci a livello provinciale – dice Gennari – partendo da un buon punto di partenza. I sondaggi a livello nazionale ci dicono che siamo su un 18% dei consensi, dunque dietro solo a Fratelli d’Italia e davanti pure al Pd".

Ma quali sono le prossime sfide sul territorio locale?

"Nel 2023 si voterà a Gemmano per il sindaco e questa sarà la prima tappa in provincia, ma poi nel 2024 si voterà in numerosi Comuni della Valconca e non solo. Noi siamo pronti a raccogliere la sfida, stiamo ricostruendo i cocci per così dire dopo l’esperienza di governo a livello nazionale. Una cosa è fare opposizione, una cosa è governare, ed io lo so bene, con l’esperienza da sindaco".

Già, Cattolica, come vede il suo Comune in questo momento?

"La più grande soddisfazione è vedere il pieno decollo dell’area cosiddetta ex-Vgs dove a giorni aprirà il nuovo supermercato Lidl, ma anche dove già insistono diverse attività commerciali e dove in primavera partiranno i lavori sempre nella medesima area per il nuovo Palasport ,grazie al finanziamento di quasi 2,5 milioni di euro giunti da Roma, nonostante lo scetticismo di alcune forze politiche. Se aggiungiamo a quest’area anche il nuovo Circolo Tennis di Giorgio Galimberti in via Leoncavallo possiamo dire di aver vinto la nostra scommessa politica. Cattolica non ha più buchi neri".

Col Pd in Valconca e sulla costa saranno possibili accordi di governo nei vari Comuni?

"Non si fa politica con le casacche ma con i programmi, con le idee e le scelte giuste per la collettività. Noi siamo pronti a ragionare sui programmi e le proposte ovunque questo si possa fare al di là dei colori politici e muri ideologici. Si prenda l’esempio di Ravenna e Faenza dove governiamo benissimo a braccetto col Pd e dove possiamo ragionare insieme per il bene della collettività. Ed anche a Riccione, mi pare che alcune ultime decisioni della maggioranza lo confermino, la strada è questa".

Luca Pizzagalli