Il municipio colorato di blu contro le guerre

Bellaria aderisce alla Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti. Il municipio è stato completamente illuminato di blu. Un gesto simbolico per ricordare le esperienze vissute dalla popolazione civile nel corso delle guerre passate e per riflettere sull’impatto dei conflitti odierni a partire dalla guerra in Ucraina. La giornata è anche l’occasione per ogni comune di ricordare anche le proprie vittime, nell’80° anniversario dell’inizio della guerra di Liberazione. L’Anvcg è impegnata in campagne per sensibilizzare la collettività sulle conseguenze di guerre e conflitti armati sui civili.