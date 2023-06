Il municipio perde i pezzi: area transennata

Il municipio perde i pezzi. Momenti di paura a Santarcangelo, a causa della caduta di calcinacci dalla facciata del palazzo comunale. L’episodio si è verificato domenica. Per fortuna non ci sono stati feriti: nessuno passava di lì, sotto al Comune, in quel momento. Alcune delle persone che si trovavano in piazza hanno immediatamente avvertito la polizia locale, che è intervenuta sul posto insieme ai tecnici e ha provveduto poi a far transennare l’area. Che è ancora così, dal momento che non si può escludere la caduta di altri pezzi di intonaco dalla facciata e dai balconi. Per motivi di sicurezza pertanto l’area resterà transennata, fino a quando non verrà sistemata la facciata.

"I nostri servizi tecnici – fanno sapere dal Comune – si sono subito attivati per individuare una ditta specializzata". Una volta affidato l’incarico, "occorrerà verificare la tipologia di intervento da effettuare per arrivare poi a quantificare l’importo necessario per i lavori". Ma prima di poter iniziare il cantiere, bisognerà aspettare il via libera della Soprintendenza. Perché il municipio di Santarcangelo è un palazzo storico e per questo sottoposto ai vincoli della Soprintendenza. Insomma, potrebbero passare diverse settimane prima che si possa metter mano alla facciata del palazzo comunale. La vicenda del monumento dei caduti di piazza Ganganelli, imbrattato dai vandali, insegna. Prima di poter effettuare la ripulitura e il restauro del monumento in piazza, sono passati diversi mesi.

Ma il caso del municipio è diverso, visto che si tratta (anche) di una questione di sicurezza pubblica. Sono crollati a terra pezzi dell’intonaco del cornicione. La facciata del palazzo comunale, come hanno più volte fatto notare in questi anni i consiglieri della minoranza, avrebbe bisogno di un importante restauro, considerando le condizioni in cui versa. E il crollo dei calcinacci domenica, per fortuna senza conseguenze e feriti, lo dimostra.