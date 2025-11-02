"Il murale di San Francesco accoglie i pellegrini"

Un murale per accogliere i pellegrini a San Leo: l’arte di Jodypinge lungo il cammino di San Francesco. Lungo la Marecchiese, all’altezza di Ponte Santa Maria Maddalena, il sentiero di San Francesco si arricchisce di un nuovo simbolo. L’artista di Novafeltria Jody Boschetti, in arte Jodypinge, ha realizzato una suggestiva opera raffigurante San Francesco sulla facciata dell’area di sosta dedicata ai pellegrini e agli escursionisti. Completata nell’aprile 2024, di proprietà del Comune, ospita anche una grotta naturale, un tempo usata come cambusa e rifugio durante la guerra. Ora, grazie all’intervento artistico di Jodypinge e a un nuovo arredo interno, l’area di sosta assume una rinnovata identità, diventando un riferimento riconoscibile per i viandanti del cammino francescano e chi percorre la Marecchiese. "Volevamo rendere quel luogo ancora più riconoscibile e coerente con la sua funzione, che è quella di accogliere pellegrini e camminatori lungo il percorso verso La Verna", spiega il sindaco di San Leo, Leonardo Bindi. A pochi passi da Ponte Santa Maria Maddalena, il sito si trova lungo il tratto del cammino di San Francesco che conduce a Sant’Igne e San Leo. "Il murale è un ulteriore segno che caratterizza la tappa del cammino francescano da Rimini a La Verna, da due anni riconosciuto come cammino nazionale. Il turismo religioso a San Leo è in forte crescita". E il Comune punta a potenziare l’accoglienza: entro il prossimo anno l’ex scuola di San Leo sarà trasformata, con un intervento da circa 700mila euro, in una struttura per pellegrini: potrà ospitare oltre 30 persone.