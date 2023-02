Il muro del Trc diventa un’opera d’arte

Trasformare una colata di cemento in arte. La giunta si è data questo obiettivo per scrollarsi di dosso il peccato originale del Trc. Artisti locali della street art e i ragazzi del liceo artistico Volta Fellini nei prossimi mesi avranno un compito: ripensare quel muro. Di recente a rilanciare la necessità di mettere mano al grigio cemento era stato William Casadei di Uniamo Riccione. Aveva detto che in campagna elettorale l’intervento era stato promesso e non ci si poteva tirare indietro. La sensazione è che in maggioranza vogliono chiudere i conti con il passato.

Quel muro da problema deve diventare risorsa e soprattutto deve essere una risorsa sentita come propria. Da qui il coinvolgimento dei ragazzi che a Riccione vivono e studiano solo qualche centinaio di metri distanti dal percorso del Metromare. Con loro i writer, sempre locali. "Grazie a risorse disponibili di Pmr (Patrimonio mobilità Rimini), che saranno integrate del Comune, andremo ad abbellire il muro del Metromare. Non si tratterà semplicemente di un’opera di miglioramento estetico, ma di un vero e proprio sviluppo artistico del contesto urbano. Ci affideremo alla creatività degli artisti locali della street art e chiederemo la collaborazione del nostro liceo artistico. Su quel muro racconteremo storia e identità di Riccione". Sono le parole usate dagli assessori Christian Andruccioli e Simone Imola dopo l’approvazione da parte della giunta dell’atto di indirizzo per gli interventi di mitigazione del Trasporto rapido costiero.

Il Trc diventa una tela da dipingere, ma la mano non sarà del tutto libera. La giunta ha infatti stabilito delle linee guida. Nell’atto approvato è scritto: "Allo scopo di attenuare la netta separazione presente tra zona a mare e zona a monte della ferrovia dovrà essere richiamato il tema del mare e delle attività ad esso connesse. All’interno di questo macrotema ogni sottopasso avrà una ‘sottotematica’ differente, pensata ad hoc". Un altro passaggio apre a nuove suggestioni: "All’interno dei disegni si possono inserire quei personaggi che hanno lasciato un segno importante a Riccione". Logico pensare al murales di Simoncelli che un tempo occupava il sottopasso di viale Verdi, cancellato proprio all’arrivo del cantiere del Trc.

Quella sul muro dovrà essere una grande storia. "È preferibile realizzare un unico grande disegno dentro il quale emergano scene diverse. Le opere di street art dovranno essere realizzate prevalentemente con tonalità chiare (con alternanza di vuoti e pieni che diano leggerezza) e che ricordino i colori del mare". Il resto è lasciato all’immaginazione dei writer e degli studenti. D’ora in poi uffici tecnici e Pmr collaboreranno per arrivare al progetto definitivo. Intanto un progetto c’è già. È quello che ha presentato Enzo Costa. "Si tratta di evento vero e proprio Art Show, che coinvolge i migliori artisti italiani ed anche europei pronti a intervenire su quel muro. Un progetto dettagliato che è già stato presentato in municipio con tanto di impegni di spesa e sponsor".

Andrea Oliva