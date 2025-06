Il Museo del bottone conquista l’Australia

Il fascino del Museo del bottone di Santarcangelo non conosce confini. La sua fama è approdata perfino in Australia. Una bella storia che valeva la pena di essere raccontata. Una storia partita quando al museo si è presentata una visitatrice speciale: una turista australiana. "Quel giorno ha fatto una lunga visita al museo – dicono dall’associazione ’La scatola dei bottoni’, che gestisce il museo fondato da Giorgio Gallavotti – ed è rimasta affascinata dai reperti in mostra e dalle spiegazioni delle nostre guide". Una visita culminata con tante foto. Quell’appassionata visitatrice, si è scoperto ora, "fa parte di un club esclusivo che tratta di moda e soprattutto di bottoni particolari. E ha scritto per la rivista del club un lungo articolo con tante foto sul Museo del bottone di Santarcangelo. Lo abbiamo scoperto in questi giorni, quando ci è arrivata una copia del magazine dall’Australia".