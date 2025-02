Il museo di Tonino Guerra riapre dopo 5 anni

Tempo un mese e il museo dedicato a Tonino Guerra riaprirà finalmente le porte a visitatori e turisti. Realizzato negli spazi del palazzo dell’ex Monte di pietà di Santarcangelo, il museo, in cui sono esposti libri, cimeli, quadri, sculture e molte altre opere del grande poeta e sceneggiatore, scomparso il 21 marzo 2012 a 92 anni, è praticamente chiuso da cinque anni. Dapprima per le limitazioni imposte per il Covid, e poi per le infiltrazioni e gli altri problemi rilevati nella struttura. A ottobre Andrea Guerra, figlio di Tonino e musicista e compositore di colonne sonore per il cinema e la televisione, ha firmato con il Comune la nuova convenzione per il museo. L’amministrazione ha rinnovato la concessione degli spazi dell’ex Monte di pietà (in comodato gratuito) alla società di Guerra, che si è impegnata a sistemare e riqualificare la struttura. I lavori, condotti sotto la supervisione della Soprintendenza, sono ormai verso la conclusione. E finalmente il Museo Tonino Guerra di Santarcangelo si prepara a riaprire i battenti.

"È stata una bella sfida per noi, ma finalmente siamo in dirittura d’arrivo con i lavori – fa il punto lo stesso Andrea Guerra – Manca ancora alcuni interventi, ma ormai ci siamo". Andrea ci teneva tantissimo alla riapertura del museo. L’ha voluto fortemente e ha sempre messo a tacere tutte le voci secondo cui il museo non sarebbe più ripartito. "Il nostro obiettivo – prosegue – è poter inaugurare il restaurato Museo Tonino Guerra in tempo per le Giornate di marzo, il programma di eventi in memoria di mio padre in occasione dell’anniversario della scomparsa". Tonino è morto il 21 marzo 2012, nel primo giorno di primavera. E la volontà è quella di riaprire le porte del museo entro quella data. "Il museo è stato completamente riqualificato e migliorato. Ci saranno alcune sorprese". Guerra ha fatto il punto sull’andamento del cantiere con il sindaco Sacchetti anche ieri. "Filippo tiene molto al museo. Ci ha anche stimolato ad allungare il festival cinematografico I luoghi dell’anima. Da parte dell’amministrazione c’è una grande attenzione e questo mi rende orgoglioso e felice".

Manuel Spadazzi