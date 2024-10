Il museo di Tonino Guerra a Santarcangelo pronto a riaprire dopo quattro anni di stop

È chiuso da quattro anni. Ma nel giro di alcuni mesi il museo dedicato a Tonino Guerra a Santarcangelo riaprirà finalmente i battenti. Quando? Il Comune sperava che la riapertura potesse avvenire già a dicembre, in occasione della nuova edizione del festival cinematografico I luoghi dell’anima. Ma ancora, fanno capire dal municipio, è presto per sbilanciarsi sulle date. Quello che è certo è che il museo (allestito presso l’ex Monte di Pietà, in via Costa) riaprirà al pubblico. Negli ultimi mesi sono stati effettuati controlli e verifiche sulla struttura, chiusa a seguito di alcuni problemi di infiltrazioni. L’amministrazione nel frattempo ha rinnovato la concessione del palazzo, in comodato d’uso gratuito, alla società che gestisce il museo Tonino Guerra.

Sarà la società stessa a occuparsi dei lavori di manutenzione della struttura, in accordo con l’amministrazione. Lavori che potranno essere effettuati solo dopo che sarà arrivata l’autorizzazione della Soprintendenza, trattandosi di un palazzo storico e sottoposto a vincoli. Nell’atto di concessione viene specificato come il gestore del museo "avrà l’obbligo di conservare i locali in buono stato e provvedere alla manutenzione ordinaria". Restano in capo invece al Comune di Santarcangelo i lavori per la manutenzione straordinaria.