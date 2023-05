Il Museo etnografico più sicuro e multimediale: ecco il progetto, i lavori saranno finanziati dal Pnrr

Via libera dalla giunta al progetto esecutivo dei lavori di restauro del Met, il museo etnografico di Santarcangelo. Un’opera attesa da anni, che costerà un milione e 700mila euro, e sarà finanziata dai fondi del Pnrr. L’intervento servirà non solo a mettere in sicurezza e sistemare il museo (anche da un punto di vista energetico), ma anche a rinnovarlo con la realizzazione di nuovi spazi per eventi e spettacoli e nuovi servizi. Tra le opere previste il ripristino dell’impianto originario con ingresso e atrio dal padiglione centrale, e il recupero della profondità visiva dall’ingresso stesso grazie all’apertura di nuove porte finestre affacciate verso la corte lato fiume Uso. All’ingresso si potrà accedere attraverso un’ampia rampa, mentre un’altra servirà a collegare la sala retrostante affacciata sulla corte interna. Nuova disposizione per biglietteria, infopoint, bookshop e altre esposizioni. E ancora: via le barriere architettoniche, più spazi multimediali, nuovi arredi e illuminazione. Sarà inoltre rifatta la pavimentazione. Da un museo all’altro: la giunta ha infatti approvato anche l’intervento di adeguamento alle norme antincendio del Museo storico archeologico, per un costo di 95mila euro.