Il Museo fermo ai box

"Le amministrazioni di centrodestra hanno lasciato il Museo di Marco Simoncelli fermo ai box. Non possiamo permettere che l’importante patrimonio legato a questo piccolo gioiello corianese venga disperso per colpa di una politica miope e incapace. E’ arrivato il momento di rilanciare il Museo, facendo sistema con la Motor Valley emiliana". Lo affermano i consiglieri di Coriano Futura. "Abbiamo fatto molte proposte, astenendoci sul voto finale della delibera sul rinnovo della concessione relativa a ‘La Casa del Sic’ e al negozio ‘La Roba del Sic’, che prevede una riduzione del canone di affitto. Coriano è sempre stata la casa di Simoncelli e dei tifosi sparsi nel mondo, per questo riteniamo giusto salvaguardarne la memoria. Il Museo del Sic merita un posto di rilievo, spetta però al Comune farsi parte attiva per l’attivazione di uno spazio ricco di eventi, manifestazioni e incontri, inserito nel circuito nazionale".