Il Music park affidato alla manager di Mogol

Alla manager di Mogol va l’arena del parco degli Olivetani con parte del parco annesso. Un’arena in cui dal 15 giugno al 15 settembre potranno essere realizzati concerti, spettacoli ed eventi. In municipio lo hanno già ribattezzato il Music park. Progetto ambizioso affidato all’agenzia Girotto. La concessione dell’area ha validità triennale. La prossima estate sarà l’anno del rodaggio visto che siamo ormai a ridosso dell’estate ed organizzare in così poco tempo un calendario di eventi e concerti risulta difficile. Le potenzialità del Music park dovrebbero tradursi in realtà nelle due stagioni successive. L’agenzia ‘Girotto Roberta’ di Casalecchio di Reno opera nel settore musica ed eventi da oltre venticinque anni, collaborando con le maggiori realtà musicali e artistiche italiane.

Roberta Girotto, titolare dell’agenzia che porta il suo nome, da oltre dieci anni è la manager di Mogol. Inoltre ha nel proprio curriculum la direzione artistica di diversi festival e manifestazioni tra cui il Ferrara Music park. Rimanendo nell’ambito regionale ha collaborato con Fonoprint, la storica casa discografica bolognese. Girotto si è dedicata anche alla formazione di giovani artisti e ancor oggi cura la masterclass con nomi noti dell’autorato italiano tra cui Cheope, al secolo Alfredo Rapetti, figlio di Mogol, e la giovane cantautrice Federica Abbate.

Per conoscere il palinsesto della Riccione Music park bisognerà attendere qualche settimana. Il programma per la prossima estate verrà presentato e condiviso con gli operatori e le categorie economiche. Il parco degli Olivetani ben si posa con gli eventi vista la sua posizione baricentrica che lo rende raggiungibile dalla zona mare risalendo il canale portuale, ma anche facilmente raggiungibile per chi arriva da fuori città trovandosi sulla direttrice che porta al casello autostradale.

a.ol.