Il Natale a Riccione durerà due mesi. E in Paese si è già vista la neve

Rimini, 25 agosto 2024 – A Riccione è arrivato già il Natale. Mentre dal palco di piazzale Roma l’assessore al turismo Mattia Guidi svelava il manifesto del prossimo Natale, in Paese nevicava in piazza Matteotti. Effetti speciali di fine stagione. Quella del Paese, organizzata dal comitato, era la festa Summer Christmas con Corso Fratelli Cervi murato di gente, tanti turisti, divertimento e tanti in fila per un selfie sulla slitta di Babbo Natale. Esperimento riuscito, con qualche turista che si è fatto prendere al mano e ha acquistato abbigliamento invernale nei negozi aperti. Sempre venerdì l’assessore Guidi lanciava la lunga corsa che porterà Riccione al Natale. Un appuntamento a cui l’amministrazione vuole puntare più che in passato tanto da farlo durare due mesi. L’inaugurazione del Villaggio natalizio con tutte le installazioni che caratterizzeranno la zona centrale e la città, avverrà il 24 di novembre. Quest’anno, tuttavia, superati il 25 dicembre e il Capodanno, la festa non finirà. Negli ultimi anni l’Epifania ha spesso sancito la fine dei giochi, ma non questa volta. La fine degli eventi collegati è fissata al 24 gennaio, abbracciando anche il Sigep, un appuntamento fieristico importante per Riccione.

Le parole spese dall’assessore venerdì anticipano un progetto già avviato. Tanto che una prima presentazione del palinsesto natalizio si avrà già il 24 settembre. Poi il lancio definitivo, spiegano dal municipio, avverrà il 24 di ottobre. Date che dovrebbero sfamare i desideri delle attività economiche e delle categorie cittadine che hanno sempre chiesto di poter comunicare in anticipo ciò che sarà il prossimo Natale. In municipio non si sono limitati a pensare soltanto al periodo natalizio. L’idea è quella di una progetto per la promozione turistica a lungo termine. Il che è testimoniato dalle linee guida adottate, da cui emerge la volontà di caratterizzare ogni stagione con un elemento naturale diverso. Così l’inverno sarà rappresentato dal tema dell’acqua, la primavera dalla terra, l’estate dal fuoco e dal sole, l’autunno dall’aria. "Una strategia di posizionamento annuale chiara – dice Guidi – che ci permetterà di programmare e pianificare con anticipo le azioni che andremo ad intraprendere". L’acqua con le sue declinazioni, dalla neve al ghiaccio, sarà dunque l’elemento che ispirerà gli allestimenti e le scenografie nel periodo natalizio. Per il momento è stato svelato il manifesto firmato dallo Studio Luca Sarti.

Andrea Oliva