Il Natale del Titano finisce in tv

Dopo l’episodio estivo dedicato alle Giornate Medioevali, Fabio Troiano torna in Romagna per scoprire le eccellenze della Repubblica di San Marino in veste natalizia e racconterà al pubblico del programma tv ‘Bell’Italia in Viaggio’ il Natale delle Meraviglie-Un Mondo più Dolce, in programma fino al 7 gennaio. Questa emozionante puntata porterà gli spettatori in un viaggio attraverso la storia millenaria, le tradizioni, la cultura e i panorami spettacolari di San Marino, incastonata tra le colline pittoresche dell’Emilia Romagna e delle Marche. Troiano visiterà i luoghi iconici della Repubblica di San Marino, iniziando il suo viaggio dalla Basilica del Santo, luogo dove leggenda e realtà legate alla storia del Santo e alla fondazione della Repubblica si intrecciano. Proseguirà poi alla Cava dei Balestrieri, teatro di tanti spettacoli durante il periodo estivo che in inverno si trasforma in un vero e proprio ice park, una pista di ghiaccio sfavillante in pieno centro storico. Fabio incontrerà un bizzarro mastro cioccolatiere che animerà le attrazioni. Appuntamento, domenica dalle 14 su La7.