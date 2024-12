Il Natale delle meraviglie tra cappellaio matto, sirene, trampolieri e una band itinerante

Il Cappellaio matto, il Bianconiglio, coloratissimi leoni cinesi, una sirena, la Regina delle nevi a cavallo, un trampoliere e un’esplosiva ‘marching band’ in cammino sulle note delle più belle musiche del Natale. Sarà una ‘Cattolica da favola’ quella di oggi, quando via Bovio e via Mancini si trasformeranno in un fantastico regno popolato dai personaggi delle fiabe più celebri, come quelli di Alice o tratti da altri libri e racconti famosi. La magìa inizierà alle 16 nel cuore della città e fino alle 19 l’intrattenimento teatrale itinerante animerà le due vie della Regina, catapultando cittadini e turisti nel mondo da sogno delle favole. A incantare piccoli e grandi, anche la bellissima ‘Regina delle nevi’ a cavallo che passeggerà imperiosa sul suo destriero, mentre in piazza Roosevelt si potrà ammirare una straordinaria sirena adagiata sul moscone di Bagnino Natale.

A fare da sfondo al grande spettacolo da favola saranno le note dei 6 musicisti in cammino della ‘marching band’. ‘Cattolica da favola’ ritornerà con i suoi personaggi anche domenica 22 dicembre. Sempre oggi il ricco calendario di eventi di Cattolica Christmas Village vedrà la tradizionale sfilata dei Babbi Natale in Sup, un’allegra carovana di temerari in abito rosso, barba bianca e pagaia che solcheranno il mare sulla tavola. Appuntamento alle 10.30 in via Marconi, alla sede invernale del Professional Sup Center. Rientro previsto alle 12 con una colazione speciale. Spazio anche all’arte nel villaggio natalizio di Cattolica con l’inaugurazione, alle 16.30, della mostra di Primo Morosini, arricchita dalla presentazione del libro sul pittore cattolichino ‘Quando mancavano ventun soldi per fare 1 lira’.