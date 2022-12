Il Natale ha bussato alla porta di 200 bimbi

Il Natale ha bussato 200 volte alle porte di Bellaria Igea Marina. A tanto ammontano i pacchi consegnati da Babbo Natale, nell’ambito dell’iniziativa ’Natale bussa alla tua porta’, ai bambini del territorio, in zona Cagnona, centro, porto e Bellaria monte, organizzata da circa venti volontari e ormai giunta alla sua 43esima edizione.

I pacchi, venduti al costo di tre euro e le letterine, altre 120 letterine raccolte nell’ambito dell’iniziativa, sono stati collezionati nel corso di tutto il mese di dicembre, con trasporto alla Gelateria Faro, tra il 21 e 22 dicembre, dei doni che i genitori hanno voluto venissero recapitati ai bambini. E proprio il giorno della Vigilia di Natale, Babbo Natale ha consegnato casa per casa insieme ai suoi aiutanti i regali collezionati e le risposte alle letterine che sono arrivate nel corso dell’iniziativa.

Un lavoro enorme che ha fruttato così circa 600 euro di ricavato, che è stato donato dal gruppo di volontari per un’adozione a distanza in Bangladesh (tramite l’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII) e l’ascuisto di materiale didattico per le scuole dell’istituto comprensivo di Bellaria-Igea Marina, consegnato nei giorni scorsi.

Ma non è finita qua. Perché "da domani (oggi, ndr) chiuderemo questo cerchio della solidarietà natalizia preparando altri 28 pacchi regalo per le famiglie più bisognose della nostra città – spiega il volontario Gino Vandi –. Si tratta di una nuova richiesta che ci è arrivata dall’assistenza sociale di Bellaria e dalla Caritas, che ci hanno fornito i nominativi delle persone a cui verranno recapitati questi nuovi pacchi regalo".

Infatti, metà dei regali saranno recapitati direttamente nelle case dei destinatari il prossimo 29 dicembre, mentre per quelle famiglie che non sono composte da persone anziane, il luogo dove ritirare il proprio pacco sarà sempre la gelateria Faro. "Si tratta di un ulteriore momento di solidarietà per la nostra comunità, che quest’anno dopo la pandemia ha risposto presente in massa per l’iniziativa ’Natale bussa alla tua porta’. arrivando a donare oltre 200 regali e 120 letterine in tutto".