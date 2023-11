Il Natale porta il gelo a Misano. Sul palco dell’Astra arriva Covatta

Arriva il freddo del nord e Misano è pronta a scivolare sul ghiaccio. Da domani la pista di pattinaggio sarà aperta al pubblico fino all’Epifania, dalle 15 alle 20, negli spazi di piazza Repubblica. Saranno 500 metri quadrati di bianco allestiti dalla Dits Italia srl. Per non farsi mancare nulla, a fianco della pista ci sarà una saletta dove festeggiare compleanni, anniversari e giornate in compagnia di amici. Ma il Natale di Misano non si fermerà qui. Innanzitutto a fianco della pista ci saranno le casette in legno dove sarà possibile trovare i dolci tipici del Natale ed altre proposte dolci e salate. Poi dal 9 dicembre le festività natalizie misanesi si accenderanno. Tutti i sabato pomeriggio ci saranno mercatini dell’artigianato. Atmosfera di festa che si vivrà anche al cinema teatro Astra. Il protagonista dei giorni pre natalizi sarà Giobbe Covatta. Sabato 16 dicembre andrà in scena il primo appuntamento della rassegna teatrale Astra Verba Ridens. Sul palco si presenterà Covatta con ‘Scoop: donna sapiens’. Con un linguaggio irriverente e dissacratorio lo spettacolo vuole dimostrare la superiorità della donna sull’uomo. Con l’avvicinarsi della vigilia è previsto un concerto. Il 21 dicembre all’Astra è in programma il saggio degli allievi del Centro Musicale Vivaldi, mentre il giorno successivo si terrà il tradizionale saluto di fine anno dell’amministrazione comunale. Verranno premiati gli studenti che si sono diplomati con il massimo dei voti e gli sportivi che si sono contraddistinti durante l’anno.