Il naufragio del terzo polo Petrillo abbandona Azione Tensioni anche tra i ’renziani’

Dopo il divorzio annunciato tra Renzi e Calenda, ora anche nel Riminese il terzo polo resta poco più di un’idea. Il matrimonio tra Italia viva e Azione è già ai titoli di coda, più per volontà dei rispettivi leader Matteo Renzi e Carlo Calenda che per i referenti sul territorio locale. "Noi contiamo di poter comunque dialogare – premette Giorgia Bellucci, coordinatore regionale di Italia viva – Al momento le indicazioni che abbiamo avuto dal nazionale vanno comunque in questa direzione. Vediamo come si evolveranno le cose. Anche per noi è complicato parlarne".

A botta fresca la cosiddetta base del partito sta cercando certezze e linee politiche da percorrere. Non va meglio in Azione, dove ieri colui che era candidato come deputato per il collegio di Rimini, l’avvocato Alessandro Petrillo, si è chiamato fuori con questo messaggio: "Auguro a Calenda di recuperare l’identità originaria del partito riformista, progressista e liberaldemocratico che abbiamo sognato ed abbiamo creato. Oggi però il suo partito non è più il mio. Oggi le nostre strade si separano. Per il bene del Paese e della democrazia, però, lunga vita ad Azione". L’avvocato si è preso un momento di riflessione, chissà se comparirà in qualche altro partito. Ma non c’è alcun timore di una diaspora, assicura Roberto Biondi, coordinatore provinciale di Azione. "Alessandro è un amico e una persona che stimo molto. Non ci sono fibrillazioni. Noi non facciamo politica perché qualcuno ci obbliga ma per passione e senso civico. E’ comprensibile che si possano perdere le motivazioni in seguito a scelte che non dipendono da noi".

Il progetto di formazione di un terzo polo con un soggetto unico, è naufragato, ma non per questo si è spenta l’idea di creare un campo politico che intercetti l’elettorato che non si riconosce nella destra e nella sinistra. "La mia idea di terzo polo non è ancora tramontata – riprende Biondi – Sempre più persone non si rivedono in questa destra e in una sinistra che con Elly Schlein è più massimalista. Un soggetto politico che dia voce a queste persone servirebbe al Paese". A parole sia Azione che Italia viva vorrebbero continuare a dialogare, ma come si tradurrà questo nel 2024, quando tanti comuni del Riminese andranno alle urne? "Il rapporto con Italia viva è sereno, valuteremo. Noi non abbiamo preclusioni". Finora il rapporto di coppia non è andato per il meglio. A Rimini Azione ha sostenuto Jamil Sadegholvaad e Italia viva no. A Cattolica la stessa situazione. A Riccione si è cercato un accordo, ma non lo si è trovato. Se a livello nazionale è avvenuto il divorzio, qui non si era ancora arrivati a scambiarsi gli anelli.

Andrea Oliva