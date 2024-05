Il nodo concessioni. Bignami: "Non tutte le spiagge devono essere messe a bando"

"Per la prima volta l’Emilia-Romagna esprime un candidato al Parlamento europeo voluto da tutto il partito: è un successo per la destra". Così il viceministro a Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami, ieri all’hotel Amsterdam, con il coordinatore provinciale Nicola Marcello, il capogruppo riminese Gioenzo Renzi, la parlamentare Beatriz Colombo e davanti allo stato maggiore del partito, ha presentato il candidato di Fratelli d’Italia nella circoscrizione del Nord-Est, Stefano Cavedagna, capogruppo nel consiglio comunale di Bologna e portavoce nazionale dei giovani FdI. L’uomo dei meloniani per Bruxelles. "Non siamo anti europeisti ma l’Europa non può ignorare gli interessi dell’Italia – attacca Cavedagna – e vogliamo fermare le follie ecologiste dell’Unione europea che danneggiano le nostre imprese, la nostra agricoltura e altri settori produttivi. Nessuno è contro la tutela dell’ambiente, ma non possiamo sacrificare la nostra economia sull’altare della transizione ecologica massimalista. L’Europa ha fatto scelte in sostenibili sulle nostre case obbligate al cappotto termico a spese delle famiglie, sulle auto solo elettriche dal 2035, sull’industria e sull’agricoltura. Abbandonata da Bruxelles, con la follia del 4% dei terreni agricoli da tenere incolto per tutelare la bio diversità, mentre anche l’alluvione del 2023 in Romagna ha dimostrato cosa succede senza presìdi territoriali. Vincoli alla nostra agricoltura senza neanche difendere più il mercato, di fatto favorendo i mercati esteri dove si sfruttano i lavoratori".

L’asso nella manica Cavedagna (e Bignami) lo dedicano al settore balneare: "La ricognizione che ha fatto il governo ha dimostrato che la risorsa spiaggia non è scarsa. L’Italia è l’unica ad aver fatto la mappatura. Alla luce della disponibilità del bene abbiamo chiesto di escludere l’applicazione della direttiva Bolkestein al settore balneare, non tutti gli arenili vanno messi a bando. Ci batteremo a Bruxelles per questo. Il bene è disponibile". "Nella sola provincia di Rimini – chiosa Bignami – il turismo ha un valore globale di 4,3 miliardi di euro, come quello dell’intera costa veneta orientale. Non lasceremo che sia buttato a mare".

Mario Gradara