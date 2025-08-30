Il nodo del terzo casello: "Sarebbe un’opera importante per la città, occorrono tempo e soldi"

"Il terzo casello autostradale sarebbe un’opera strategica sia per la Fiera che per tutta la città di Rimini. Ecco perché mi sono attivato per organizzare l’incontro tra il ministro Matteo Salvini, l’amministrazione comunale riminese e il presidente di Ieg Maurizio Ermeti". Così il deputato leghista Jacopo Morrone: è stato lui ad accompagnare Salvini al Meeting mercoledì ed è stato lui – rivendica – ad aver "caldeggiato e organizzato l’incontro" dedicato al progetto che prevede la realizzazione del terzo casello in corrispondenza della Fiera. In quell’occasione il sindaco Jamil Sadegholvaad, l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli e il presidente Ermeti hanno consegnato al ministro un dossier che riassume gli "impatti positivi in termini economici, di accessibilità e ambiantali" legati all’opera. Rimini preme per averla. "E il tema – puntualizza Morrone – è già nella mia agenda. Il terzo casello mi è stato caldeggiato da amministratori locali e operatori economici come infrastruttura indispensabile sia sul piano di una mobilità più snella, e di conseguenza meno impattante in termini di sicurezza e di tempi, e propedeutica a un auspicato sviluppo della Fiera. Il Meeting è stata un’occasione per mettere insieme gli attori del territorio e il ministro. Salvini ha assicurato che approfondirà il tema da vari punti di vista, visto il progetto più generale di potenziare la rete autostradale e di avviare un piano complessivo di riqualificazione, ma servono tempi congrui e risorse". Il ministro ha garantito che "seguirà la faccenda con Autostrade". "Per opere così importanti – osserva Morrone – è necessario che il territorio sia unito e compatto. Già un anno fa avevo discusso di questo argomento con Ermeti alla presenza del ministro Salvini, ora c’è una proposta progettuale. Anche io auspico sviluppi positivi, chiaramente un progetto così importante – che prevede la realizzazione del nuovo casello Rimini Fiera a 1,5 chilometri dai padiglioni – richiede del tempo per essere portato avanti e realizzato".

Altro tema è quello dell’allungamento dei tempi di attesa ai passaggi a livello deciso a inizio anno da Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). A Rimini, al passaggio a livello di via XXV Marzo a Rivabella, l’attesa è anche di 15 minuti. "Mi ero già mosso ai primi di agosto – spiega Morrone – organizzando una videoconferenza tra gli amministratori locali e dirigenti tecnici di Ansfisa che hanno spiegato gli specifici motivi tecnici e di sicurezza all’origine dell’allungamento dei tempi di attesa. Già in quella videoconferenza era emerso l’impegno di Ansfisa di riconsiderare gli aspetti tecnici per superare il problema senza diminuire gli indispensabili parametri di sicurezza. A settembre ci sarà un nuovo incontro e potrebbero essere trovate soluzioni. Ma se fosse stato compiutamente realizzato il Prg di Rimini del 1999 – dice il deputato della Lega – al posto del passaggio a livello di Rivabella ci sarebbe un sottopassaggio che avrebbe se non annullato almeno mitigato i tempi di attesa".

Giuseppe Catapano