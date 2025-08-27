Il nodo del ‘triangolone’. Dal Tar assist al Comune: "Può gestire l’area"

L’ennesima puntata giudiziaria sulla vicenda del ‘triangolone’ si chiude con la vittoria del Comune di Rimini: il Tar dell’Emilia Romagna ha confermato la piena titolarità di Palazzo Garampi nella gestione dell’area. Nel dettaglio, il Tribunale amministrativo regionale (sezione seconda), con sei distinte sentenze depositate nei giorni scorsi, ha respinto integralmente i ricorsi presentati da alcuni operatori economici attivi all’interno del ‘triangolone’, ovvero la zona compresa tra piazzale Fellini e largo Boscovich acquisita dal Comune di Rimini nel 2017 dall’Agenzia del Demanio.

Le decisioni del Tar, relative ai ricorsi delle società degli esercizi commerciali che insistono sull’area (e in particolare del ‘Boomerang’, de ‘Il Giardino’, ‘La Buca’ e ‘Peter Pan’, sia per il compendio del bar che dell’area giochi) confermano la piena legittimità degli atti adottati da Palazzo Garampi in materia di concessioni e gestione del compendio.

I giudici amministrativi hanno infatti ritenuto inammissibili le contestazioni relative alla titolarità del Comune sull’area, chiarendo che il trasferimento dal Demanio al patrimonio comunale è avvenuto "correttamente e con effetto pieno". Hanno inoltre ritenuto infondate le contestazioni sulla natura delle concessioni, respingendo la tesi dei ricorrenti secondo cui i rapporti sarebbero assimilabili a locazioni private e non a concessioni su beni pubblici.

Il Tar ha inoltre ribadito come il ‘triangolone’ sia "parte integrante" del progetto del Parco del mare, destinato a finalità pubbliche di interesse collettivo, con la conseguenza che le attività private presenti devono armonizzarsi con la pianificazione complessiva dell’area. Sono state ritenute legittime le linee guida e gli atti comunali che disciplinano i rinnovi annuali o biennali delle concessioni in vista della più ampia opera di riqualificazione urbana del Parco del mare: proprio questa era un’altra delle contestazioni dei ricorrenti, ma il Tar ha giudicato corretto l’operato del Comune. Le sentenze arrivano dopo anni di contenziosi legati sia ai cosiddetti canoni pertinenziali (oggetto di provvedimenti precedenti del tribunale di Rimini) sia alla titolarità delle aree e alla durata delle concessioni. Già il Tar si era espresso confermando le posizioni del Comune, che da tempo sostiene la necessità di ricondurre la gestione del ‘triangolone’ entro una cornice chiara, coerente con la pianificazione urbanistica e con gli obiettivi di riqualificazione del waterfront. In sostanza il Tar dell’Emilia Romagna ha confermato che il Comune è pienamente legittimato a gestire e pianificare il futuro del ‘triangolone’, appunto parte integrante del Parco del mare.

Nel 2024 Palazzo Garampi ha affidato all’architetto Gianni Ranaulo e al suo studio la redazione del masterplan per l’area. Nei mesi scorsi ci hanno pensato gli assessori Mattia Morolli (lavori pubblici) e Valentina Ridolfi (demanio), insieme a dirigenti e tecnici, a spiegare nei dettagli come verrà riqualificato il ‘triangolone’: sopra una grande passeggiata con verde, piste ciclabili, piscine, cupole e dehor per i locali e sotto, ma non interrato, un parcheggio da oltre 400 posti, che sarà ricavato sotto la grande piastra sopraelevata del nuovo lungomare in zona porto. Il masterplan prevede "un mix di funzioni" pensate per il turismo, lo sport, il benessere. Gli attuali locali della zona resteranno tutti, Barge a parte, ma saranno riqualificati. Nel progetto sono previste piscine e altri servizi. La riqualificazione riguarderà anche il circolo tennis, con l’ambizione in futuro di "poter ospitare tornei importanti a Rimini".