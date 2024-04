Il nodo del ‘triangolone‘. Maxi canoni al porto, il giudice accoglie i ricorsi e fa lo sconto alle attività

di Manuel Spadazzi

Il tribunale di Rimini scrive (forse) la parola fine sulla guerra legale che si trascina da anni sui maxi canoni. Parliamo dei canoni pertinenziali, quelli pagati dalle attività dove non solo i terreni ma anche gli immobili sono incamerati come beni pubblici. Era stato il governo Prodi, nel 2006, a decidere il maxi aumento dei canoni pertinenziali, in alcuni casi addirittura decuplicati. A Rimini l’incremento ha riguardato praticamente tutte le attività in zona porto, nel cosiddetto ‘triangolone’, ma anche diversi locali di Riccione erano incappati nella stangata. Dopo anni di contenziosi, era stato il decreto legge del 2020 a mettere ordine, stabilendo che i canoni venissero rivisti e permettendo, a chi aveva fatto causa, di versare il 30 per cento delle somme dovute per chiudere la battaglia legale ed estinguere il debito. Insomma, un vero e proprio condono.

Così hanno fatto in tanti, ma l’Agenzia del demanio e i Comuni di Rimini e Riccione si sono opposti. Pretendevano che il 30 per cento fosse calcolato sul debito residuo e non sull’intero importo, nonostante le somme già versate dagli operatori. Sulla questione il Tar (il tribunale amministrativo regionale) ha congelato i ricorsi pendenti, in attesa che si pronunciasse il tribunale di Rimini. E lunedì sono arrivate le prime sentenze dal palazzo di giustizia di via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il giudice Elisa Dai Cacchi, esprimendosi su tre casi, il Coconuts e l’ex Squero di Rimini (difesi dall’avvocato Franco Fiorenza) e il Gambero Rosso di Riccione (assistito dall’avvocato Simone Cantarini), ha dato ragione alle attività. Con tre sentenze praticamente in fotocopia, il giudice ha stabilito che il 30 per cento vada calcolato sull’intero importo dovuto, dedotte le somme già versate negli anni dalle stesse attività. Decisioni che dovrebbero mettere fine alla telenovela dei maxi canoni.

Ma il tribunale di Rimini si è espresso in questi giorni anche su un altro contenzioso, sempre relativo al ‘triangolone’ di Rimini. In questo caso, si contestava il nuovo importo del canone deciso dal Comune, da quando nel 2017 ha acquisito l’area del porto dall’Agenzia del demanio. Per il giudice l’importo richiesto da Palazzo Garampi è corretto. Sulla questione si era già espresso anche il Tar, un anno fa, e sempre a favore del Comune. Che, nel frattempo, in questi giorni affiderà l’incarico per il nuovo masterplan che dovrà progettare la riqualificazione del ‘triangolone’.