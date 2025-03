Il nome di Riccione farà il giro d’Italia

Il treno rock sfreccerà tra Lombardia, Liguria, Piemonte e Abruzzo come "ambasciatore di Riccione". L’intera superficie esterna del convoglio a due piani con 600 posti a sedere, verrà personalizzata con la tecnica del wrapping, ossia con l’avvolgimento di una pellicola coprente, che riporterà la grafica della campagna "Viva Riccione" e quella dei parchi Costa Edutainment, Aquafan e Oltremare, ma anche Italia in Miniatura di Rimini e Acquario di Cattolica. Si tratta di una maxi pubblicità in movimento che per due anni, da questa primavera, conferirà grande visibilità a Riccione. Il convoglio raggiungerà infatti capoluoghi come Milano, Torino, Venezia e Ancona, dai quali proviene la maggior parte dei turisti. Approvato dalla giunta, Il treno rock è frutto della collaborazione tra Trenitalia Tper, Comune, Federalberghi e Gruppo Costa. "Con questo progetto Riccione sarà visibile sulla principale direttrice che porta i turisti nella nostra città _ rimarca l’assessore al Turismo Mattia Guidi _. Il formato ‘ooh in movimento’ ha alcuni punti di partenza/arrivo estremamente strategici come la stazione centrale di Milano, Milano Porta Garibaldi e Bologna centrale". "Salire su un mezzo sostenibile come il treno _ sottolinea Patrizia Leardini di Costa Edutainment - è un’opportunità che abbiamo voluto cogliere per rafforzare il nostro messaggio e raccontare l’identità del territorio". Parla di "importante azione di marketing territoriale" Claudio Montanari di Federalberghi che integrerà questo progetto all’iniziativa promozionale Riccione in treno.

Nives Concolino