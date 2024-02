Il nome scelto dagli studenti

Fellini, Fallaci, Falcone e Borsellino, Tonino Guerra, don Milani, Alda Merini, Rita Levi Montalcini. Ma anche Montale, Pascoli, Zavalloni e, ovviamente Panzini. Sono alcuni nomi della rosa ’suggerita’ dal Comune e dai due istituti comprensivi agli studenti degli stessi, chiamati in un sondaggio (che terminerà il 29 febbraio) per scegliere il nome del nuovo istituto scolastico, che dall’anno prossimo, vedrà unificati i due attuali istituti, dopo tanti anni, soprattutto per ragioni di calo demografico. Si vota accedendo a un link che a giorni sarà pubblicato sul registro elettronico scolastico.