Il nonno volante innamorato della bicicletta

Lui si chiama Everardo Drelli, 88 anni all’anagrafe, venti in meno quando lo si vede sfrecciare in bicicletta sulle strade dell’entroterra. Perché Drelli continua a pedalare, d’estate e d’inverno, e nei mesi caldi fa da guida ai cicloturisti dell’hotel Dory. Per molti di loro è un mito. Da piccolo sognava la bici e non aveva i soldi per comprarla. Quando c’è riuscito non l’ha più lasciata. La storia di Drelli è raccontata nell’inserto Vivere Riccione che sarà sabato in regalo per i lettori del Carlino Rimini. La sua storia e quella di altri riccionesi che, per lavoro o passione, si sono messi in luce, dalla giovane Sofia Cevoli che ha fatto carriera nella moda, al disegnatore di fumetti. Ci sarà spazio anche per gli appuntamenti in programma durante le feste con una finestra sulla ruota panoramica che è diventata simbolo del Natale riccionese. Lo speciale del Carlino sarà come sempre collocato al centro dell’edizione in uscita sabato. Perché Vivere a Riccione fa sempre notizia.