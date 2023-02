"Il nostro Alessandro poteva essere salvato" I genitori denunciano le due ostetriche

di Manuel Spadazzi Il piccolo Alessandro poteva essere salvato, se fosse stato portato in tempo in ospedale. Invece le ostetriche che stavano assistendo la giovane madre durante il parto in casa, secondo le accuse, avrebbero sottovalutato le complicazioni che stavano insorgendo durante il travaglio e ritardato la corsa in ospedale. Non solo: avrebbero impedito alla donna e al compagno di far intervenire l’ambulanza a casa spingendoli a recarsi in auto all’ospedale ’Infermi’. Quella mattina la giovane era arrivata in ospedale solo alle 6,30, dopo 30 ore di travaglio a casa. Erano bastati i primi esami per scoprire il dramma: il bambino era già morto. Una morte avvenuta per soffocamento quando era ancora nel condotto uterino della madre, ma non provocata dal cordone ombelicale che si era attorcigliato intorno al collo. Una tragedia, la morte di Alessandro, avvenuta il 5 novembre scorso, per la quale il sostituto procuratore Annadomenica Gallucci ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Al momento le uniche indagate sono le ostetriche che seguivano la donna: si tratta di una riminese di 27 anni e una faentina di 45, difese dalle avvocate Martina Montanari e Chiara Baiocchi. Nel frattempo i genitori di Alessandro, decisi ad andare fino in fondo per...