"Il nostro Cau funziona: guai a smantellarlo"

Via i Cau, anzi no. Michele de Pascale, presidente della Regione, ci ha tenuto a ribadirlo, dopo che dalle prime dichiarazioni del neo assessore regionale alla sanità Massimo Fabi pareva imminente la riorganizzazione dei nuovi Centri di assistenza urgenza, e la chiusura di alcuni di essi. A Santarcangelo il Cau, che ha preso il posto del pronto intervento, è stato inaugurato un anno fa (il 15 gennaio 2024). E il sindaco Filippo Sacchetti non ha dubbi: guai a toglierlo, al ‘Franchini’ il Cau deve rimanere.

"In questi giorni in cui si sta valutando il futuro dei Cau, da Santarcangelo chiediamo con forza alla Regione di non tornare indietro – dice il primo cittadino – L’istituzione di questo nuovo servizio di assistenza sanitaria di prossimità ci ha permesso di tornare ad avere un presidio sempre aperto, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, rispetto alla situazione in cui operava precedentemente il punto di primo intervento, che era aperto 12 ore al giorno". Va ricordato che l’ospedale di Santarcangelo prima della pandemia aveva un pronto intervento, aperto 24 ore su 24. Poi il reparto ha chiuso per alcuni mesi, per impiegare i medici nell’emergenza Covid. E quando ha riaperto, è stato riorganizzato con un servizio aperto 12 ore al giorno (dalle 8 alle 20) a causa della carenza di medici.

Per Sacchetti la bontà del Cau a Santarcangelo è testimoniata dai numeri, che "per quanto riguarda la nostra città sono positivi". Nel primo anno di attività gli accessi sono stati quasi 22mila (21.871 per la precisione), e il mese con la maggiore affluenza è stato agosto (2.421). Dopo l’accesso al Cau, quasi 2mila pazienti sono stati trasferiti in altri reparti e 337 sono stati ricoverati. Tra i 300 che hanno risposto al sondaggio dell’Ausl sul funzionamento del Cau a Santarcangelo, il 41,5% ha giudicato il servizio "molto positivo", "positivo" per il 30,4%, "sufficiente" per il 10%, mentre l’esperienza è stata ritenuta "negativa" o "molto negativa" dal restante 18,1%.

"A nostro avviso – conclude il primo cittadino – la progettualità che ha portato all’istituzione dei Cau va rafforzata, non indebolita. Il Cau deve restare a Santarcangelo". Non la pensa affatto così la minoranza, in particolare Alleanza civica che proprio nei giorni scorsi, attraverso il capogruppo Barnaba Borghini, ha fatto un appello affinché "venga ripristinato il pronto intervento".