"Il nostro hotel per le famiglie con bambini piccoli. La città continui a puntare su questo target turistico"

Tra gli albergatori cattolichini c’è chi punta deciso sulle famiglie e si è inventato pure il baby family hotel, con servizi per neonati e bambini 0-3 anni: si tratta della famiglia Calbi dell’hotel Alda e Amelia, che nel 2021 ha addirittura festeggiato il secolo di vita della propria licenza alberghiera. "Vorrei lanciare un appello ai colleghi albergatori di Cattolica – spiegano Claudio e Simona Calbi (nella foto) –: Cattolica è ancora una città a misura di famiglia, ed il nostro turismo non può non essere quello delle famiglie. Ma dobbiamo continuare a crederci tutti insieme e puntare dritto verso determinati servizi". E snocciola alcune novità che hanno attratto a Cattolica famiglie da tutta Italia nella sua struttura: "Noi siamo divenuti un baby family hotel: abbiamo sala dei minitablet, sala videogiochi e parallelamente abbiamo puntato sui servizi per i bambini da 0 a 3 anni. Abbiamo alcune animatrici specifiche per miniclub da 3 anni in su, altrettante ‘tate’ ed educatrici per bambini dai 3 anni in giù, una family tutor che consiglia le mamme per la preparazione delle pappe e altri servizi". I risultati stanno dando ragione ai titolari dell’hotel: "C’è molta richiesta – prosegue Claudio Calbi – Dopo oltre 100 anni continuiamo a essere competitivi sul mercato e ci vogliamo chiamare proprio baby family hotel, perché per noi è fondamentale puntare su questa nicchia di mercato. Ma naturalmente è importante mantenere la pensione completa, quella che ci chiedono le famiglie in vacanza".

lu. pi.