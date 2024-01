Il nostro mare promosso a pieni voti: "Acque eccellenti in 13 tratti su 17"

Il mare di Rimini? È promosso a pieni voti. A certificarlo è il documento con cui la Regione fa il punto sulla qualità delle acque di balneazione lungo tutta la costa (da Comacchio a Cattolica), sulla base dei risultati delle analisi effettuate da Arpae negli ultimi 4 anni, dal 2020 al 2023. Dei 17 tratti di Rimini in cui sono stati fatti periodicamente i controlli nessuno risulta classificato come scarso o appena sufficiente. La qualità delle acque nella zona alla foce del Marecchia nord a Rivabella, uno dei punti storicamente più critici, nella nuova classificazione passa da "sufficiente" a "buona". "Un risultato molto importante – osserva l’assessore all’ambiente Anna Montini – raggiunto grazie allo stato di avanzamento lavori del Psbo, il piano di salvaguardia della balneazione, e all’aver regolarizzato gli allacci alle fogne nella zona delle Celle e in via Italia".

A Rimini la qualità delle acque a Rimini risulta "eccellente" in 13 tratti. E negli altri 4 tratti sottoposti ai controlli, Brancona, Viserbella, Marecchia sud e – come detto – Marecchia nord, "la qualità delle acque viene classificata comunque come buona. Sono dati che confermano l’elevata qualità e sicurezza del nostro mare, testimoniano la bontà del piano di salvaguardia della balneazione (un investimento di oltre 200 milioni) e ci spingono ad accelerare, per completare i lavori al più presto". Degli 11 scarichi a mare 6, uno nella zona sud e 5 nella zona nord, sono già andati in pensione da tempo. E "altri 2 sfioratori molto presto scaricheranno in mare solo le acque piovane: il Brancona di Torre Pedrera e La Turchia a Viserbella". A Viserbella il traguardo è vicino: "I lavori sono ormai finiti, da quest’estate lo sfioratore sverserà in mare solo acque meteoriche. Per il Brancona l’intervento si concluderà all’inizio del 2025". Nella zona di Rimini sud i lavori per realizzare le nuove vasche di laminazione e gli altri interventi al sistema fognario "termineranno entro il 2026. E a quel punto avremo chiuso tutti gli scarichi a mare a Rimini". Sono ancora in corso i lavori per riparare le condotte sottomarine dell’impianto fognario di piazzale Kennedy, danneggiate da alcune barche. "Tempo due settimane e saranno finiti", assicura la Montini.

Manuel Spadazzi