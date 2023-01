"Il nostro negozio su un van in giro per la città"

Cambiare scelta di vita, osare e reinventarsi anche in un periodo economicamente non favorevole. Questa è la decisione di Elisa e Simone Monticelli, una giovane coppia proprietaria del negozio di abbigliamento su ruote ‘My Love’.

Di cosa vi occupavate prima?

"Io lavoravo nell’ambito del commercio a Roma – spiega Simone – ed Elisa lavorava come dipendente di un negozio di alimentari di Rimini".

Come vi è venuta l’idea?

"Siamo partiti online e abbiamo avuto parecchio successo grazie ai social, consegnando in tutta Italia. Quando abbiamo pensato di allargarci, volevamo avere un negozio fisso, ma visto il carico economico di affitti e bollette abbiamo pensato di prendere un van, abbattere i costi e fare qualcosa di diverso. A Roma vanno molto di moda le attività su ruote, quindi abbiamo pensato di trasferire questa modalità a Rimini".

Che prodotti vendete?

"Abbigliamento e accessori per donna, made in Italy, tra poco usciranno delle maglie realizzate da noi, borse personalizzate e tanto altro. Grazie al fatto che ci muoviamo in van, non affrontiamo le spese di un negozio tradizionale e possiamo mantenere prezzi accessibili a tutti".

Quando avete inaugurato l’attività?

"Siamo partiti l’11 dicembre e con grande sorpresa è stato un successo, siamo molto contenti del riscontro positivo che stiamo avendo".

Dove possono trovarvi i vostri clienti?

"Dato che siamo dei venditori itineranti, abbiamo un giorno e un luogo predisposto per ogni città. Per esempio di solito il giovedì siamo a Riccione nel parcheggio della farmacia comunale 4". Che aspettative avete?

"Vogliamo crescere ancora di più, la nostra idea è quella di partire con un van per poi comprarne altri e stanziarli in altre zone di Rimini, a Riccione e a Cattolica. Nessuno deve aver paura di fare le cose, se ci si mette d’impegno si riesce a fare tutto. Siamo partiti da zero e pian piano abbiamo fatto i nostri passi cambiando stile di vita".

Marzia Versiglia