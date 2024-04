"Il nostro ospedale è in salute. Non sarà depotenziato dall’Ausl"

L’ospedale ‘Franchini’ è tra i temi caldi della campagna elettorale a Santarcangelo. Soprattutto dopo che il Pronto intervento è stato riconvertito – a gennaio – in uno dei nuovi Cau, i centri di assistenza urgenza voluti dalla Regione per sopperire alla carenza di medici. "Ma è bene ristabilire la verità sulla situazione nostro ospedale", dice Giorgio Ioli, ex primario di medicina e consigliere comunale della lista civica Più Santarcangelo.

Il nuovo Cau ha portato più vantaggi o svantaggi?

"Grazie al Cau è stato di nuovo garantito il servizio di assistenza 24 ore su 24, anziché solo 12 (dal 2020 il Pronto intervento era aperto solo dalle 8 alle 20). Sono state mantenute l’auto medica e l’ambulanza, che si possono fermare a Santarcangelo se il malato non ha un problema sanitario grave. Il servizio è lo stesso del Pronto intervento, con la possibilità di ricovero diretto in reparto per i pazienti acuti, dopo la consulenza coi medici dei rispettivi reparti. C’è la possibilità di diagnostica direttamente dal Cau alla radiologia, Tac compresa. Gli esami ematici di base ora si possono eseguire in loco: dopo 10 o 15 minuti si ha l’esito, mentre prima occorreva inviare le provette a Rimini e attendere per ore. Al momento non ci sono criticità e l’afflusso di pazienti è tornato ai livelli pre-Covid. Questo, secondo me, denota la fiducia dei cittadini nel servizio. Sbaglia chi dice il contrario".

Non si poteva tentare di fare pressing sull’Ausl, per ripristinare il Pronto soccorso 24 ore su 24?

"Il pressing da parte dell’amministrazione comunale c’è stato, per molti mesi. Il problema che ha impedito la riapertura è la mancanza di medici. Poi è intervenuta la rivoluzione dei Cau, che ha dato una risposta per riaprire il servizio 24 ore su 24, cosa che altrimenti non sarebbe stata possibile".

La minoranza accusa l’Ausl di aver trasformato il ‘Franchini’ in ospedale per malati cronici con la ‘complicità’ dell’amministrazione. Come risponde?

"Il ’Franchini’ non è un cronicario. Abbiama la medicina, la chirurgia, i reparti per acuti e post-acuti e l’Osco. Nel nostro ospedale sono presenti tutti i cicli di cura di cui le persone necessitano durante la degenza, esclusi i reparti specialistici".

Sono però in forte ritardo i lavori all’ex casa colonica: quando sarà finalmente terminata?

"Questo non dipende dall’Ausl, ma dalla ditta appaltatrice che è in ritardo con i lavori".

Negli ultimi 5 anni gli investimenti sul ‘Franchini’ non sono mancati: basteranno a evitarne in futuro la chiusura?

"L’Ausl ha investito molto a Santarcangelo e continuerà a farlo. La presenza dell’ospedale negli ultimi anni non è mai stata in discussione. Gli allarmi sui rischi di chiusura o depotenziamento non sono dimostrabili".

Lei è anche presidente dell’associazione ‘Paolo Onofri’, da anni impegnata nelle raccolte fondi per l’ospedale. A quanto ammonta il valore delle donazioni fatte fin qui?

"A oltre mezzo milione. La prossima sarà quello di un ecografo di fascia medio alta per i poliambulatori della medicina".