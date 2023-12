"Il nostro piano per aumentare i parcheggi"

Piazzetta delle Erbe. Ma anche piazza De Curtis, l’area retrostante Palazzo Mancini e piazza Repubblica. Centinaia di nuovi posti auto, in parte gratuiti, altri a tariffe agevolate, per il periodo di Natale ed in alcuni casi anche fino al 31 marzo. E si lavora già a un nuovo piano parcheggi per Cattolica. "Sono in corso i lavori di ristrutturazione urbana della storica piazzetta delle Erbe, diventata proprietà comunale da alcuni mesi – spiega la sindaca Franca Foronchi – dove saranno ricavati 30 nuovi posti auto" a pagamento. Da alcuni giorni "e fino al 31 marzo saranno invece completamente gratuiti oltre 200 stalli in piazza De Curtis, la piazza del mercato ambulante del sabato. Per questi 4 mesi sarà una vera risorsa per tutta la città, potrà servire un’ampia fetta di cittadini e turisti grazie ai suoi grandi numeri". Inoltre "un centinaio di posti auto interrati in piazza Repubblica, a gestione privata, saranno comunque disponibili a tariffe agevolate". La sindaca ricorda "la disponibilità gratuita, decisa da questa amministrazione comunale, del parcheggio dietro il Municipio, e solitamente in dotazione ai dipendenti comunali. L’area per le festività natalizie sarà aperta a tutti dal venerdì alla domenica, a disposizione di chi si recherà in centro per lo shopping".

Ma l’amministrazione non vuole fermarsi qui. "Andiamo a caccia di nuove aree per la sosta a Cattolica in zona mare e in prossimità del centro – annuncia la sindaca – Nel nuovo Piano urbanistico generale contiamo di ricavare altri parcheggi nella zona mare che saranno funzionali al centro ed all’area turistica, ci stiamo lavorando per i prossimi mesi". Tra le novità di questo fine 2023 c’è piazzetta delle Erbe, acquisita di recente dal Comune, che ha corrisposto ai privati proprietari di quell’area una somma di circa un milione di euro. Una piazza dove saranno ricavati ora circa una trentina di posti auto e che sorge a fianco del centro di Cattolica. Sono in corso da qualche giorno i lavori di arredo urbano, asfaltatura e di predisposizione delle strisce blu. Il nuovo parcheggio sarà infatti a pagamento, anche per favorire la rotazione degli stalli a pochi passi dal centro.

Luca Pizzagalli