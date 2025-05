"Il nostro sarà un ristorante Amabile"

Il nome è già tutto un programma. Amabile è il nuovo ristorante pronto a esordire sabato prossimo in via Marecchiese, a Villa Verucchio. Il nome vuole rappresentare un locale affabile, gentile e ricco di cordialità. Ma Amabile è anche il nome di battesimo della nonna di Bruno Foschi, uno dei proprietari del nuovo locale insieme a Gilberto Fabbri: i due imprenditori sono i titolari dell’azienda Clima in. Il ristorante punterà sullo street food e sarà aperto anche in pausa pranzo e per gli aperitivi. Nel menù tanto pesce, verdure e l’immancabile piadina. Con l’aggiunta della piscina (1,40 di altezza), di ombrelloni e lettini, e un’ampia terrazza.

A gestire Amabile saranno Denis Canova e Roberta Di Genni (nella foto), coppia nella vita e nel lavoro. Lui, 47 anni, piemontese, lei 38enne abruzzese: "Ci siamo conosciuti a Parigi, dove abbiamo lavorato 10 anni, poi per tante stagioni siamo stati titolari di un locale a Vasto". Dopo una parentesi a Forlì "siamo pronti per questa nuova avventura", dice Denis. Nello staff del locale ci sono anche Paola, moglie di Gilberto Fabbri, e Romina, la moglie di Bruno Foschi, oltre a due ragazzi. "Sul territorio mancava un locale del genere, adatto anche per eventi e feste. Potremmo organizzare incontri con vignaioli in piscina e cene gourmet", prosegue Canova.

Amabile è solo l’ultimo tassello della rivoluzione ai fornelli che è in atto a Verucchio. Olivia pizza e dintorni da poco ha cambiato gestione: al timone i giovani titolari che già gestiscono la piscina comunale. Mentre il ristorante La Svolta è tornato alle origini: al timone c’è Filippo Polverelli, la cui famiglia aveva già gestito il locale. E adesso la novità di Amabile. "È la prima volta che lavoriamo a Verucchio – riprendono i gestori – Abbiamo esperienza, passione, creatività. Vorremmo lasciare un bel segno".

m.c.