"Il nostro tasso di alfabetizzazione è al 96%, ma ora la sfida sono le tecnologie digitali"

San Marino può orgogliosamente vantare un tasso di alfabetizzazione del 96%, ma questo traguardo non deve farci abbassare la guardia. A dirlo il segretario di Stato all’Istruzione, Teodoro Lonfernini nel giorno in cui si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dell’alfabetizzazione. "Se oggi possiamo dare per acquisita la capacità di leggere e scrivere nella nostra Repubblica – dice il segretario di Stato – le trasformazioni portate dal digitale e dall’intelligenza artificiale pongono nuove sfide che tutti i governi sono chiamati ad affrontare con prontezza e visione".

Se da un lato le tecnologie digitali "offrono straordinarie opportunità di apprendimento, dall’altro esiste il rischio concreto di ampliare il divario tra chi ha accesso a questi strumenti – e le competenze per utilizzarli – e chi invece ne rimane escluso, con conseguenze sul piano sociale, economico e culturale". Secondo i dati dell’Unesco, nel mondo ci sono ancora 754 milioni di persone sopra i 15 anni che non sanno leggere né scrivere. "Un numero che deve rappresentare un monito: è necessario continuare a lavorare, a livello globale, per ridurre queste disuguaglianze e garantire alle nuove generazioni opportunità più eque. San Marino è pronto a fare la propria parte. Con l’inizio del nuovo anno scolastico, l’obiettivo del nostro sistema educativo sarà quello di offrire a tutti i giovani sammarinesi gli strumenti necessari per affrontare e vincere anche la sfida dell’alfabetizzazione digitale".