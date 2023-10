Il novembre ‘caldissimo’ del Palazzo dei congressi

Nove eventi nel mese di novembre. Il Palariccione continua il suo autunno d’oro con 19 giorni di occupazione della struttura per eventi. Congressisti attesi in novembre sono 5.550. I primi arriveranno dal 2 al 5 con ‘Crea la vita come tu la vuoi – con il metodo del cervello quantico’, l’evento di formazione personale di Italo Pentimalli già sold out. Oltre 1200 gli ospiti attesi. Dal 4 al 5 novembre si svolgerà anche la Convention nazionale delle pubbliche assistenze. Anpas è a Riccione per la prima volta con i suoi 900 delegati, tutti dirigenti delle pubbliche assistenze in tutta Italia. Segue il 7 novembre un altro momento formativo, questa volta rivolta al settore ristorazione. Sarà Giuliano Lanzetti con il suo Camerieri venditori, alla sua nona edizione, a portare 1300 partecipanti da tutta Italia e diversi provenienti da Germania, Svizzera, Albania, Romania, Spagna, Belgio, Repubblica Ceca e Austria.

Dal 9 al 11 novembre sarà la prima volta di Aico, Associazione degli Infermieri Camera Operatoria. Per questa XXII edizione sono attesi 400 infermieri. Verrà allestita in occasione del congresso una vera sala operatoria smart. L’11 novembre il laboratorio ‘Realizza Chi Sei’ del mental coach Adamo. A seguire il Congresso SICP Società Italiana di Cure Palliative con 1400 partecipanti. Gli ultimi appuntamenti dal 20 al 22 con albergatore Pro e 400 ospiti. Infine gli stati Generali del turismo dell’Emilia Romagna il 23. Tra il 30 e il 2 dicembre i 700 ospiti per un congresso medico.