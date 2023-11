"Il nuovo assessore? Ci sono altre priorità"

Gianluca Garulli ha lasciato un posto vuoto in giunta, ma il suo successore al momento non c’è. Il rimpasto, finalizzato a individuare una figura a cui affidare la delega del Turismo, si sta impantanando. Da mesi ormai circola il nome di Alberto Gnoli come professionista competente in materia, destinato alla staffetta con il primario che ha lasciato la giunta. Entrambi in quota Riccione col cuore, il passaggio di consegne appariva naturale. Ma qualcosa nelle ultime settimane si è inceppato. Gnoli è sempre più lontano da quella poltrona, tanto che all’interno della maggioranza vengono date a percentuali bassissime le possibilità di vederlo tra gli assessori. Il congelamento della pista che portava a Gnoli ha obbligato a scandagliare il settore alberghiero, un classico in queste occasioni.

Non sarebbe stata la prima volta per un albergatore alla guida del Turismo, basti ricordare otto anni fa l’esperienza in giunta di Claudio Montanari. Il nome su cui si era puntato era quello di Stefano Giuliodori, il fondatore dei Bike hotel. "Sono stato contattato – ammette Giuliodori –. Ho avuto anche l’occasione di confrontarmi con la sindaca. Ho apprezzato molto, anzi mi sono sentito onorato per essere stato considerato in un ruolo tanto importante e delicato. Mi sarebbe piaciuto dare il mio contributo per la città di Riccione, ma in questa fase ho dovuto rifiutare l’invito perché incompatibile con le necessità dell’azienda che guido".

Niente da fare anche con Giuliodori, cosa che sta creando più di un grattacapo nella coalizione. L’indicazione originaria stava nel rispetto delle quote in giunta. Tradotto, tocca a Riccione col cuore designare un nuovo nome. Ma tolti Gnoli, Giuliodori ed anche la consigliera Federica Torsani che avrebbe declinato l’invito, si attende che esca il coniglio dal cilindro. All’interno di Riccione col cuore si vuole chiudere la partita, prima che avanzino pretese altri alleati. L’obiettivo è terminare il rimpasto entro il 29 novembre, data utile del primo consiglio comunale. Ma la sindaca non ha tanta fretta. "In questo momento siamo focalizzati su alcune partite prioritarie e determinanti, quali il bilancio e il Natale – premette Daniela Angelini –. Ciò non significa che non si ritiene prioritario il turismo, al contrario, ma non ci sono scadenze fissate". Nel frattempo la sindaca chiama a sé le deleghe dell’assessore dimissionario Garulli (sanità, benessere, servizi sociali e innovazione tecnologica), ringraziando "il dottor Gianluca Garulli per il lavoro svolto a beneficio di Riccione durante il primo anno di mandato di questa amministrazione. Si è trattato di un lavoro prezioso, esercitato con competenza e amore per la propria città".

Andrea Oliva