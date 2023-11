Il nuovo comitato:: "Stop al degrado"

Più decoro nel centro storico ma anche maggior attenzione al verde, alle aree verdi ed al traffico. È nato da qualche settimana a San Giovanni il comitato cittadino ‘SiAmo San Giovanni in Marignano’.

"Come cittadini del comitato – ribadiscono gli aderenti alla nuova realtà – vogliamo portare l’attenzione sul degrado del centro storico, e non vedendo ad oggi interventi significativi siamo a chiedere la messa in atto di interventi e strategie necessarie a risolvere tale tematica. Per non parlare del transito ad alta velocità di veicoli anche nel centro, con pericoli per l’incolumità dei pedoni e la quiete pubblica. Inquinamento acustico che si segnala in via Roma, via XX settembre, via Veneto con mezzi che superano i limiti di velocità consentiti molto spesso. Chiediamo controlli delle forze dell’ordine con una certa costanza".

Ed ancora: "Segnaliamo – prosegue il comitato – il degrado dell’area verde retrostante il teatro Massari, ma anche la presenza notturna, nei parchi e nel centro, di alcune baby-gang di ragazzini che con schiamazzi notturni e rumori disturbano la quiete pubblica. In alcuni punti della città, riteniamo sia necessario riflettere sulla possibilità di installare telecamere per la videosorveglianza per contrastare atti di maleducazione ed inciviltà".