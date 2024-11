Il nuovo corso del Mamì dopo il restyling

"A Rivabella è nato qualcosa di nuovo, un laboratorio stabile per le arti sceniche, uno spazio artistico e culturale aperto alla città dove gli artisti possono incontrarsi, confrontarsi e, laddove possibile, fare rete. Il Mamì propone un modello di socialità fatto di contatto e di autenticità". È un manifesto di valori il progetto artistico di Severine Isabey, creatrice del nuovo Mamì di Rivabella, il teatro-bistrot sul lungomare Paolo Toscanelli che ha riaperto al pubblico dopo sei mesi di restyling. Un locale la cui genesi nasce da lontano, dalla Francia degli anni ’60 dove, in un villaggio di Montbéliard, la nonna di Severine – oggi 96enne – gestiva un ristorante stellato. "Abbiamo inaugurato il locale – continua Severine Isabey – con lo show di Jolie Papillon, burlesquer di fama mondiale. Jolie, che in realtà si chiama Ildy Schiavoncini, è di Rimini e come tanti artisti romagnoli per inseguire i suoi sogni è stata costretta ad emigrare. Come lei in questi anni ho visto tanti performer di talento obbligati a lasciare la nostra provincia perché, per chi vuol lavorare in questo settore, le opportunità serie sono sempre meno. Negli anni ’80 Rimini ha insegnato a tutto il mondo l’arte dell’entertainment, oggi di quel fulgido vivaio di idee e performer non è rimasto granché. È ora di invertire la rotta e di tornare a fare formazione".

I live-show del Mamì "sono un fedele omaggio al mondo del cabaret e del teatro di rivista francese. Interpretati solo da ballerine professioniste, gli spettacoli ripropongono le atmosfere seducenti della Belle Epoque, abbinando le coreografie della Ville Lumière ai piaceri del buon cibo e del buon bere. Il Mamì – spiega Severine – oggi è l’unico locale dell’Emilia Romagna in cui è possibile ammirare dal vivo un dinner-show fedelmente ispirato agli spettacoli del più autentico cabaret parigino"

All’interno del locale di Rivabenna c’è una compagnia stabile con tecnici, ballerine e coreografi. L’obiettivo è quello di "creare una vera accademia di arti sceniche in cui far crescere i talenti del domani. Non una banale agenzia di ballerine, ma una vera e propria scuola in cui far crescere le artiste e gli artisti e, nel rispetto dei loro talenti e delle loro aspirazioni, svilupparne le potenzialità. Per questa ragione – conclude Severine – abbiamo avviato una collaborazione con tutte le scuole di danza della Romagna per le quali abbiamo previsto un biglietto d’ingresso quasi simbolico. L’obiettivo è stabilire una connessione, aprire una linea di dialogo con questi enti di formazione". Il nuovo corso del Mamì è già cominciato.