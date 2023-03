Il nuovo corso del Pd Rivoluzione nei circoli E per la Petitti un posto nella squadra di Schlein

di Manuel Spadazzi

Vecchi e nuovi compagni. L’elezione di Elly Schlein a segretaria del Pd è destinata a stralvolgere gli equilibri tra i dem riminesi, e a riportare nel partito alcuni volti noti che, negli ultimi anni, avevano preso altre strade. Personaggi come l’ex sindaco e parlamentare Giuseppe Chicchi, o l’ex assessore e rettore dell’università di Urbino Stefano Pivato, soltanto per citarne alcuni. E poi c’è la questione delle liste civiche nate con la Schlein. Che cosa faranno ora i ’Coraggiosi’, in maggioranza a Rimini così come a Riccione e Cattolica? Confluiranno nel Pd adesso che c’è la Schlein al timone, visto che tanti di loro hanno partecipato domenica alle primarie e la nuova segretaria ha deciso di riaprire da subito il tesseramento al partito, o resteranno nelle civiche? Un ingresso in massa delle ’truppe’ di Elly rivoluzionerebbe gli assetti anche nelle segreterie comunali del Pd e nei singoli circoli. Lo fa capire bene anche Marco Tonti, consigliere di Rimini coraggiosa, che torna sulla vittoria della Schlein per far notare come la sua vittoria sia "un cambiamento radicale, ma necessario per rimettersi in sintonia con un mondo che finora si era autoescluso dal coinvolgimento con la politica. Come l’enorme astensione di sinistra delle ultime elezioni ci ha dimostrato".

E’ uno dei temi che Filippo Sacchetti, il segretario provinciale del Pd, sarà molto presto chiamato ad affrontare. Lui, per ora, nicchia e attende l’assemblea nazionale del Pd del 12 marzo, che ratificherà l’elezione della Schlein. "Solo dopo l’assemblea a Roma – dice Sacchetti – convocherò la direzione provinciale del partito. Sarà quella l’occasione per confrontarci e per discutere della linea che la Schlein ci chiederà nei territori". All’assemblea nazionale del 12 marzo prenderanno parte, per la mozione Schelin, Chiara Angelini (consigliera comunale di Riccione), ed Emanuele Bianchi. La mozione Bonaccini verrà rappresentata da Alice Parma, sindaca di Santarcangelo, e Daniele Morelli, primo cittadino di San Giovanni in Marignano.

Fa parte dell’assemblea nazionale - di diritto, per il suo ruolo di presidente del consiglio regionale - anche Emma Petitti. E il nome della Petitti, adesso che Elly Schlein ha preso le redini del Pd, circola insistentemente negli ambienti dem: potrebbe infatti avere un ruolo di primo piano nella squadra della nuova segretaria. Ma si parla già della Petitti anche per la candidatura alle regionali del 2025. Lei glissa: "Lasciamo stare, adesso dobbiamo soltanto pensare a lavorare". Ma il suo nome è già sul tavolo.

Chi invece rischia di perdere il treno per Bologna è Alice Parma. La prima cittadina di Santarcangelo è tra i fedelissimi di Bonaccini, ha lavorato per lui per la campagna elettorale delle regionali 2020 e per queste primarie. La Parma sembrava già predestinata a una candidatura ’blindata’ da consigliera alle regionali del 2025. Dopo il ciclone Schlein, la sua candidatura appare più in salita. E non è da escludere che alle regionali possa esserci un posto in lista per Chiara Bellini, vicesindaca di Rimini. Se le regionali sono lontane, le comunali meno. Quest’anno si vota a Gemmano, l’anno prossimo in molti altri comuni del Riminese. E le ’truppe’ della Schlein sono pronte a incidere sulle scelte di candidati e alleanze.