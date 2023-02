Il nuovo corso della Schlein Petitti: "Ha riunito la sinistra Con lei vinceremo le elezioni"

di Manuel Spadazzi Viva Elly, che durante la campagna delle primarie "non ha soltanto spiegato il cambiamento: lo ha praticato". Esulta il comitato riminese della Schlein. Cantano vittoria la presidente del consiglio regionale Emma Petitti, la vicesindaca di Rimini Chiara Bellini e Mirna Cecchini, sindaca di San Clemente, che in queste settimane hanno lavorato a testa bassa (insieme al comitato e ai volontari) per la Schlein. La Cecchini è tra le meno sorprese dell’esito: "Io ci credevo dall’inizio, Elly è la persona giusta per riportare il Pd a sinistra, è una donna e una femminista". Ed è naturale che ora "darà la sua impronta al partito e alla classe dirigente. A me interessa che il Pd resti unito: il ’nemico’ non è chi ha votato Bonaccini, ma il centrodestra". Anche la Bellini non è troppo stupita: "Ho sentito un entusiasmo che da tempo non percepivo. Tante persone che conosco, molte donne e soprattutto giovani, delusi da una politica che non ha saputo rappresentarli, hanno sentito il desiderio di partecipare alle primarie. Elly ha saputo toccare non la pancia delle persone, ma la testa e il cuore". E in quanto ai nuovi equilibri nel Pd riminese che porta la vittoria della Schelin,...