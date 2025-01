"Il nuovo decreto scarica sui gestori dei locali responsabilità e costi per la sicurezza"

Non va giù a Confesercenti Rimini il nuovo decreto per la sicurezza nei locali, varato dal ministro dell’interno Matteo Piantedosi. "È inaccettabile scaricare la responsabilità della sicurezza sugli esercenti – attacca il direttore provinciale di Confesercenti, Mirco Pari – Collaborare è un dovere. Ma è assurdo imporre ai pubblici esercizi obblighi difficilmente gestibili. Le linee guida del decreto invece fanno proprio questo. Obbligare i gestori di installare sistemi di videosorveglianza, illuminare le aree circostanti e definire codici di condotta è inaccettabile, perché significa scaricare responsabilità che spettano allo Stato. E non si può pensare i titolari di pubblici esercizi si sostituiscano alle forze dell’ordine e vigilino all’esterno dei locali". Una linea, questa, portata avanti da Confesercenti a livello nazionale. Dal Viminale, dopo le prime reazioni al decreto, è stato precisato che "le linee guida per prevenire problemi di sicurezza nei locali forniscono indirizzi per stipulare accordi nei territori, a cui è possibile aderire su base volontaria, senza obblighi e senza nuovi costi per gli operatori".