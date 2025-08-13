Il nuovo depuratore ‘salva’ il torrente Ventena

Misano non invierà più le acque reflue al depuratore di Cattolica. Ciò significa che in caso di forti precipitazioni non si correrà più il rischio di scaricare acque non trattate nel torrente Ventena. Tutto questo accadrà grazie ai lavori di potenziamento del depuratore di Misano, già conclusi. Si tratta di un intervento di 1,5 milioni di euro. I lavori sono stati avviati lo scorso autunno dal Gruppo Hera ed hanno permesso di completare un restyling impiantistico in tempi brevi, con l’avvio della seconda linea dell’impianto. La prima linea dell’impianto risale agli anni ‘70. Oggi, spiegano dal Gruppo Hera, il depuratore è in grado di trattare integralmente le acque reflue prodotte durante l’alta stagione turistica. Di conseguenza non verrà più chiamato in causa il depuratore di Cattolica e non si correrà più il rischio di attivazione del bypass nel Ventena in occasione di grandi piogge. "Questo intervento ci permette di avere una maggiore flessibilità gestionale del sistema depurativo Misano-Cattolica per far fronte all’incremento dei flussi turistici nel periodo estivo – spiega Angelo Torcaso del Gruppo Hera –. In un territorio in cui la qualità delle acque depurate è una priorità, Hera è costantemente impegnata a rendere il sistema idrico integrato efficace e resiliente". La portata di acqua trattata dal depuratore è di circa 1,5 milioni di metri cubi in quasi quattro mesi di esercizio, quelli prettamente estivi coincidenti con l’afflusso turistico, e viene scaricata nel fiume Conca a seguito di un processo di disinfezione finale. "Grazie a questo intervento – spiegano la sindaca di Cattolica Franca Foronchi e l’assessore Alessandro Uguccioni –, potremo affrontare con maggiore sicurezza i momenti di forti precipitazioni riducendo il rischio di sversamenti nel Ventena. Questo è un investimento strategico per il futuro della città".

Andrea Oliva