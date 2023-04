"Il nuovo lungomare attira già turisti"

La Regina fa segnare il tutto esaurito per tre giorni pasquali, almeno per gli oltre 60 hotel aperti, grazie anche ai tornei di calcio ed a un meteo piuttosto favorevole. Anche se solo per pochi giorni. "Siamo soddisfatti – conferma Massimo Cavalieri, presidente associazione albergatori – perché tra sole, mare e sport, calcio in questo senso, siamo riusciti a riempire al 100% gli oltre 60 hotel che hanno scelto di sfidare il calendario ed aprire nonostante la Pasqua bassa, c’è ottimismo. E c’è grande interesse anche attorno all’abito nuovo rappresentato dal lungomare, aperto alla carrabilità e già ben visibile nei suoi nuovi arredi è stata una nuova attrazione per tanti nostri turisti che ci hanno detto che torneranno". Poi tra due settimane si farà ancora più sul serio: "Ora chiudiamo per poi riaprire con almeno 80 strutture – conferma Cavalieri – nel ponte del 25 aprile che si annuncia davvero importante, ci saranno addirittura una ventina di hotel in più rispetto a Pasqua ed anche questa volta abbiamo buone prenotazioni ed ottime sensazioni".

Entusiasmo anche a Palazzo Mancini: "Sono stati tre giorni – sottolinea la Sindaca Franca Foronchi – che hanno visto arrivare tantissime persone in città, dal turismo di prossimità alle famiglie dei giovani atleti impegnati nei tornei di calcio giovanile. È stato un fine settimana di allegria e spensieratezza che ci ha fatto pregustare un assaggio d’estate. Penso ai concerti dal vivo che hanno fatto ballare e cantare i numerosissimi presenti in Piazzi Primo Maggio. E poi spazio ai sapori con i truck food del festival del gusto attorno alla nostra Fontana delle Sirene".

Poi un passaggio anche sul nuovo lungomare Rasi-Spinelli e proseguire sull’altrettanto rinnovata passeggiata di ponente, oramai prossima alla definitiva sistemazione: "Tutta la nostra comunità e quanti sono arrivati a trovarci hanno potuto transitare e passeggiare, così come promesso, su un fronte mare rinnovato da levante a ponente. Servirà ancora un po’ di pazienza per apprezzare il lungomare in tutte le sue finiture. Proseguono, infatti, i lavori per completare in breve la sopraelevata e per la sistemazione del verde e dell’illuminazione. Ma aprire alla carrabilità e pedonalità era un importante segnale per tutti coloro che amano questa città che è in pieno fermento e che si sta preparando alla prossima stagione estiva. Inoltre la camminata è divenuta ancora più piacevole proseguendo sulla passeggiata di ponente, anch’essa riqualificata".

Luca Pizzagalli